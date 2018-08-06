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«Американская история ужасов» — промо-ролик восьмого сезона

Восьмой сезон «Американской истории ужасов» с подзаголовком «Апокалипсис» обзавёлся затейливым, наполненный метаморфозами промо-роликом. Премьерный дата продолжения уже объявлены — сериал вернётся в эфир кабельного канала FX 12 сентября.

Восьмая телеглава хоррор-антологии является кроссовером между сюжетами первого («Дом-убийца») и третьего («Шабаш») сезонов сериала. В актёрском составе числятся Сара Полсон, Кэти Бейтс, Эван Питерс, Эмма Робертс, Адина Портер и Джессика Лэнг.

Создателями антологии ужасов являются Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак. За производственный процесс отвечает 20th Century Fox Television.

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