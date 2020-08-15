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Убийственная комедия «Прожить две недели» с Мэйси Уильямс выходит в сентябре

Британский телеканал Sky One опубликовал трейлер комедии «Прожить две недели» (Two Weeks To Live) с Мэйси Уильямс («Игра престолов») в главной роли. Видеоролик обещает не только всякие забавности, но и экшен. Все шесть эпизодов первого сезона зрители увидят в день премьеры, 2 сентября.

Потерявшая отца Ким Ноукс (Уильямс) какое-то время жила в сельской глуши, где мать обучала её всем премудростям выживания. Но однажды главная героиня решает отправиться в большой мир, чтобы найти убийц отца и отомстить им, и, конечно, всё идёт не по плану. В итоге Ким приходится пуститься в бега с никуда не годными товарищами и сумкой краденой налички.

В первом сезоне также играют Сиан Клиффорд, Маваан Ризван, Тахин Модак, Керри Ховард, Талисса Тейшейра и Джейсон Флеминг.

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Темы
 
Видео Прожить две недели
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2Лазер-шоу «Три дебила» – 421: «Выбивая долги» и «Американский огурчик»
 
 
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