Новые сериалы 24–30 августа: «Страйк» и «Безделушки»

Сезон 2

Netflix

В центре истории — тинейджер, беспросветная неудачница и хроническая воровка, вынужденная посещать группу анонимных шоплифтеров. Там она встречает таких же конченых клептоманок, как она сама, и формирует с ними весьма необычный дружеский союз.