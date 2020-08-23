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Новые сериалы 24–30 августа: «Страйк» и «Безделушки»

В ближайшие семь дней среди сериалов недели премьер не окажется, однако пара многосерийный проектов вернётся на телеэкраны со свежими сезонами. Стриминговый сервис Netflix покажет полный второй сезон подростковой драмеди «Безделушки», а на телеканале BBC One стартует четвёртый сезон детективной драмы «Страйк» с подзаголовком «Смертельная белизна».

Вторник, 25 августа

 
Сезон2
Netflix
Безделушки Trinkets

комедия, драма, романтический

В ролях Брианна Хильдебранд, Генри Зага, Киана Мадейра, Куинтесса Суинделл

Создатель Эми Эндельсон, Эмили Мейер, Кирстен Смит

В центре истории — тинейджер, беспросветная неудачница и хроническая воровка, вынужденная посещать группу анонимных шоплифтеров. Там она встречает таких же конченых клептоманок, как она сама, и формирует с ними весьма необычный дружеский союз.

Видео

Воскресенье, 30 августа

 
Сезон4
BBC One
Страйк Strike

детектив, драма

В ролях Том Бёрк, Холлидей Грейнджер, Керр Логан, Бен Кромптон, Наташа О'Кифф, Киллиан Скотт

Создатель Нил Блэр, Джоан Роулинг

Вернувшись домой, ветеран войны в Афганистане Корморан Страйк в попытках поправить своё финансовое положение открывает частное детективное агентство. Страйк берётся расследовать преступления в столице, а помогает ему смышлёная красавица секретарша Робин Эллакотт.

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Подкасты
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