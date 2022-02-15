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Первоисточник: mobile.twitter.com Прямая ссылка на новость:

Корморан Страйк возвращается — экранизация пятого детективного романа Джоан Роулинг выйдет в этом году (фото)

Официальный твиттер-аккаунт автора Роберта Гэлбрейта (он же Джоан Роулинг) сообщил радостную новость — четырёхсерийная экранизация пятого романа из серии детективов о частном сыщике Корморане Страйке выйдет на малые экраны в этом году. Сообщение подкрепляет фото со съёмочной площадки сериала «Страйк» с исполнителями главных ролей Томом Бёрком и Холлидей Грейнджер.

Промо-арт сериала «Страйк»

Сюжет по роману «Дурная кровь» (Troubled Blood) подкинет детективу Страйку (Бёрк) и его очаровательной помощнице Робин (Грейнджер) новое непростое дело. Корморан отправляется в Корнуолл навестить свою родню, и там к нему за помощью обращается женщина, которая просит отыскать её мать, пропавшую при таинственных обстоятельствах в 1974 году. Несмотря на призрачные шансы на успех, главные герои берутся за расследование.

За режиссуру отвечает Сьюзэн Талли, а за сценарную адаптацию — Том Эдж. Роулинг входит в команду исполнительных продюсеров сериала.

Теги
ГалереяСтрайк
Комментарии (9)

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