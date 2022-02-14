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«Властелин колец: Кольца власти» это не «Игра престолов» — сериал обойдётся без секса и жестокости

Источник: Amazon

Нынче, после выхода первых кадров и тизера, поклонникам легендарной вселенной Дж. Р. Р. Толкина и без того хватает переживаний и головной боли, но если вдруг они до сих пор беспокоятся по поводу бродивших по сети слухов о высоком уровне насилия, обнажёнки и секса в приквеле «Властелин колец: Кольца власти», то на этот счёт могут расслабиться.

В беседе с Vanity Fair авторы сериала заверили, что всего вышеперечисленного добра, на которое была богата, например, «Игра престолов», в фэнтези-эпике не будет, ведь их история, созвучная атмосфере книг-первоисточников, повествует в первую очередь о дружбе, любви, оптимизме и преодолении трудностей. Шоураннер проекта Патрик Маккей готов за это поручиться.

Мы знаем каково это — с нетерпением ждать чего-то и при этом до смерти бояться, что оно не оправдает твоих надежд. Мы не единожды переживали такое сами. Мы создаём сериал для всех, включая 11-летних, 12-летних и 13-летних зрителей, пусть временами им и может захотеться от испуга натянуть одеяло на глаза.

Судя по реакции на первый тизер, одеяло на глаза захотелось натянуть не только детишкам, и дело тут вообще не в саспенсе.

Теги
Властелин колец. Кольца властиAmazon
 
Чеширский Пес
Лучший комментарий
+28

А то, что они жестко вылюбили чаяния поклонников - это не считается?
Комментарии (24)

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