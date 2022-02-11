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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

А чем вас не устраивают чёрные эльфы? Авторы приквела «Властелина колец» ответили на критику сериала

К старту промо-кампании создатели эпического фэнтези «Властелин колец: Кольца власти» тщательно подготовились. Вместе с первыми, так сказать, многообещающими кадрами авторы многосерийного приквела подготовили и ответ всем «интернет-троллям», раздосадованным прогрессивным разнообразием актёрского состава масштабного проекта.

От лица творческой команды безнадёжно отсталым ретроградам вызвалась ответить исполнительный продюсер сериала Линдси Уэбер:

Нам показалось совершенно естественным, что адаптация трудов Дж. Р. Р. Толкина отображает реальное положение вещей в мире. Книги Толкина для всех. Его истории рассказывают о выдуманных расах, делающих всё от них зависящее, чтобы сплотиться, когда они покидают изоляцию своих собственных культур.

Ей вторит Мариана Риос Малдонадо, изучающая наследие Толкина:

Кто эти люди, столь напуганные или обеспокоенные тем, что эльфы могут быть чёрными, латиноамериканцами или азиатами?

Действительно. Разноцветные эльфы и гномы, например, замечательно уживаются в сознании авторов «Ведьмака»концепт-арты первого сезона не дадут соврать.

А в довесок к этим замечательным комментариям вот вам несколько фото со съёмочной площадки будущего шедевра:

Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца властиAmazon
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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