А чем вас не устраивают чёрные эльфы? Авторы приквела «Властелина колец» ответили на критику сериала

К старту промо-кампании создатели эпического фэнтези «Властелин колец: Кольца власти» тщательно подготовились. Вместе с первыми, так сказать, многообещающими кадрами авторы многосерийного приквела подготовили и ответ всем «интернет-троллям», раздосадованным прогрессивным разнообразием актёрского состава масштабного проекта.

От лица творческой команды безнадёжно отсталым ретроградам вызвалась ответить исполнительный продюсер сериала Линдси Уэбер:

Нам показалось совершенно естественным, что адаптация трудов Дж. Р. Р. Толкина отображает реальное положение вещей в мире. Книги Толкина для всех. Его истории рассказывают о выдуманных расах, делающих всё от них зависящее, чтобы сплотиться, когда они покидают изоляцию своих собственных культур.

Ей вторит Мариана Риос Малдонадо, изучающая наследие Толкина:

Кто эти люди, столь напуганные или обеспокоенные тем, что эльфы могут быть чёрными, латиноамериканцами или азиатами?

Действительно. Разноцветные эльфы и гномы, например, замечательно уживаются в сознании авторов «Ведьмака» — концепт-арты первого сезона не дадут соврать.

А в довесок к этим замечательным комментариям вот вам несколько фото со съёмочной площадки будущего шедевра: