Магия! Закадровое видео показывает, как снимали тизер эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Благодаря порталу IGN у нас появилась эксклюзивная возможность полюбоваться на работу по созданию опубликованного вчера промо-тизера эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти». Видеоанонс официального названия многосерийного приквела создавался при помощи практических эффектов. Если и были там вкрапления CGI, то минимальные.

Масштабное фэнтези по легендарной вселенной Дж. Р. Р. Толкина поведает о создании колец власти, восхождении к власти Тёмного Лорда Саурона, Нуменоре и последнем союзе эльфов и людей. События разворачиваются во времена легендарной Второй эпохи.

Премьера состоится на потоковом сервисе Amazon 2 сентября.