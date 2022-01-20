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Магия! Закадровое видео показывает, как снимали тизер эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Благодаря порталу IGN у нас появилась эксклюзивная возможность полюбоваться на работу по созданию опубликованного вчера промо-тизера эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти». Видеоанонс официального названия многосерийного приквела создавался при помощи практических эффектов. Если и были там вкрапления CGI, то минимальные.

Масштабное фэнтези по легендарной вселенной Дж. Р. Р. Толкина поведает о создании колец власти, восхождении к власти Тёмного Лорда Саурона, Нуменоре и последнем союзе эльфов и людей. События разворачиваются во времена легендарной Второй эпохи.

Премьера состоится на потоковом сервисе Amazon 2 сентября.

Теги
ВидеоВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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