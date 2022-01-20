«Звёздный путь: Дискавери» продлили на пятый сезон

Самый популярный сериал Paramount+ «Звёздный путь: Дискавери» официально продлили на пятый сезон. Успокаивают фандом заранее, он промедлений не прощает.

Премьера четвёртого сезона состоялась 18 ноября 2021 года, и пока у проекта перерыв, после которого он вернётся на экраны 10 февраля, чтобы продолжить рассказывать о таинственной аномалии, угрожающей всей галактике.

Вселенная «Стартрека» безгранична. Только у «Дискавери» три спин-оффа: «Звёздный путь: Короткие истории» (серия короткометражных фильмов, сконцентрированная на разных событиях основного сериала), Звёздный путь: Странные новые миры (путешествия капитана Пайка и экипажа USS «Энтерпрайз» (NCC-1701) до событий оригинального сериала «Звёздный путь») и «Секция 31» о секретном подразделении Объединённой Федерации Планет.

Дата релиза пятого сезона «Звёздного пути: Дискавери» пока неизвестна.