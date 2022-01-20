 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Несносные пришельцы» — анонс, сэйю, авторы и тизер новой аниме-экранизации классической манги Растёт актёрский ансамбль «Бэтгёрл», но кино понятнее не становится Тираж манги «У Коми проблемы с общением» превысил 6 млн копий Джереми Айронс считает студийную «Лигу справедливости» отвратительной Джосса Уидона обвинили в изощрённом издевательстве над сценаристкой «Светлячка»
СЕРИАЛЫ
385
 
Прямая ссылка на новость:

Неузнаваемая София Вергара в образе наркобаронессы в новом сериале Netflix

София Вергара, самая высокооплачиваемая актриса мира по версии Forbes, после завершения «Американской семейки» подыскала себе новый проект. Крупнее, дороже и теперь уже свой личный.

Актриса сыграет реально жившую наркобаронессу Гризельду Бланко в мини-сериале Netflix от шоураннера «Нарков» Эрика Ньюмана. Поворот неожиданный, но, учитывая колумбийские корни Вергары, даже логичный.

Степень правдоподобности актрисы в образе можно оценить прямо сейчас — на первом кадре сериала «Гризельда»:

Кадры из сериала «Гризельда»

В актёрский состав криминальной драмы также вошли Альберто Герра, Ванесса Ферлито, Альберто Амман, Кристиан Таппан, Диего Трухильо, Паулина Давила, Габриэль Слойер, Хосе Суньига и другие.

Теги
ГалереяГризельда
Комментарии

Ещё на эту тему

30Дуэйн Джонсон и София Вергара возглавили списки самых высокооплачиваемых актёров и актрис 2020 года 33Названы самые высокооплачиваемые актрисы мира: София Вергара, Галь Гадот, Анджелина Джоли и другие

Тоже интересно

Далее на КГ

15
Не захотели брать Хьюго Уивинга в «Матрицу 4»? Так он снялся в другом киберпанке (видео)
 20
Так бы сразу! Исторический фильм Ридли Скотта про Наполеона переименовали в... «Наполеона»
 15
Главная героиня «Бэтгёрл» в костюме и без него на свежих фото со съёмок
 12
Почти три часа в обществе угрюмого Брюса Уэйна и злого как чёрт Бэтмена — стал известен хронометраж фильма с Робертом Паттинсоном
 9
60 лет на службе: «Не время умирать» возвращается в IMAX и эксклюзивный документальный фильм «Быть Джеймсом Бондом: история Дэниэла Крэйга»
 2
Ноль кадров в секунду. Выпуск 405: Горгород
 6
Бобби Котик хотел купить мнение прессы об Activision Blizzard?
 7
Horizon Forbidden West — сюжетный трейлер и новые кадры
 0
«Корзинка фруктов: Прелюдия» — новый трейлер фильма-компиляции аниме-ремейка популярной сёдзе-манги
 12
Обновлённая Гамора — Зои Салдана в гриме на съёмках «Стражей галактики 3» (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – 405: Горгород
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
13ЕВА
 
 
6Телеовощи – 427: Тянут и тянут
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 498: «Купе номер 6», нытьё Бена Аффлека и Хлоя «Мать» Морец
Ещё
ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru