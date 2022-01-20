Неузнаваемая София Вергара в образе наркобаронессы в новом сериале Netflix

София Вергара, самая высокооплачиваемая актриса мира по версии Forbes, после завершения «Американской семейки» подыскала себе новый проект. Крупнее, дороже и теперь уже свой личный.

Актриса сыграет реально жившую наркобаронессу Гризельду Бланко в мини-сериале Netflix от шоураннера «Нарков» Эрика Ньюмана. Поворот неожиданный, но, учитывая колумбийские корни Вергары, даже логичный.

Степень правдоподобности актрисы в образе можно оценить прямо сейчас — на первом кадре сериала «Гризельда»:

В актёрский состав криминальной драмы также вошли Альберто Герра, Ванесса Ферлито, Альберто Амман, Кристиан Таппан, Диего Трухильо, Паулина Давила, Габриэль Слойер, Хосе Суньига и другие.