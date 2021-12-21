«Звёздный путь: Дискавери» стал самым популярным сериалом на Paramount+

После ускоренного релиза нового сезона «Звёздного пути: Дискавери» поклонники не остались разочарованными — сериал лидирует по просмотрам на платформе Paramount+.

Официальных цифр стриминг не предоставил, но известно, что «Звёздный путь: Дискавери» обошёл перезапуск «АйКарли» и анимационный мультсериал «Лагерь „Коралл“: Детство Губки Боба». Успех сериала связывают с культовостью франчайза, релизом в период пандемии и средствами, которые Paramount+ вкладывает в развитие проекта.

«Звёздный путь: Дискавери» продлили на четвёртый сезон ещё до премьеры третьего. События разворачиваются в 2255 году, за 10 лет до событий оригинального сериала. По сюжету экипаж корабля USS Discovery NCC-1031 путешествует, изучая космос и открывая новые миры.

Четвёртый сезон начинается с того, что экипаж «Дискавери» присутствует на открытии Академии Звёздного флота и выступлении новоизбранного президента Федерации Лаиры Риллак, а потом из-за гравитационной аномалии всё идёт не по плану.