 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Дэвид Теннант отправляется «Вокруг света за 80 дней» в первом тизере приключенческого сериала Лучший фильм Marvel официально получил сиквел Netflix выпустит фэнтези-аниме «Дитя месяца богов» Мартин Фриман на пределе в трейлере полицейского триллера «Ответчик» «Звёздный путь: Дискавери» стал самым популярным сериалом на Paramount+
2
СЕРИАЛЫ
268
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Звёздный путь: Дискавери» стал самым популярным сериалом на Paramount+

Источник: Paramount+

После ускоренного релиза нового сезона «Звёздного пути: Дискавери» поклонники не остались разочарованными — сериал лидирует по просмотрам на платформе Paramount+.

Официальных цифр стриминг не предоставил, но известно, что «Звёздный путь: Дискавери» обошёл перезапуск «АйКарли» и анимационный мультсериал «Лагерь „Коралл“: Детство Губки Боба». Успех сериала связывают с культовостью франчайза, релизом в период пандемии и средствами, которые Paramount+ вкладывает в развитие проекта.

«Звёздный путь: Дискавери» продлили на четвёртый сезон ещё до премьеры третьего. События разворачиваются в 2255 году, за 10 лет до событий оригинального сериала. По сюжету экипаж корабля USS Discovery NCC-1031 путешествует, изучая космос и открывая новые миры.

Четвёртый сезон начинается с того, что экипаж «Дискавери» присутствует на открытии Академии Звёздного флота и выступлении новоизбранного президента Федерации Лаиры Риллак, а потом из-за гравитационной аномалии всё идёт не по плану.

Теги
Звёздный путь: Дискавери
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

17Новый сезон «Звёздного пути: Дискавери» выйдет раньше времени из-за негативной реакции поклонников

Тоже интересно

Далее на КГ

2
Кристин Дэвис рассказала о своих пробах на Монику из «Друзей»
 3
Феникс мчится в Хогвартс на первом постере «Фантастических тварей: Тайн Дамблдора»
 3
Бен Аффлек вспоминает, как не получил «Оскар» и ну очень сильно обиделся
 16
Гарри, Рон и Гермиона вернулись в Хогвартс в трейлере спецэпизода «Двадцать лет „Гарри Поттеру“»
 0
КГ играет: VenusBlood Frontier, часть 18
 11
Крис Пратт спасается бегством от нового динозавра на свежем кадре «Мира Юрского периода: Господство»
 31
Дикий Александр Скарсгард крушит врагов в трейлере эпика «Варяг» с Аней Тейлор-Джой
 0
КГ играет: Prey (2017), часть 4
 6
«Красавица и дракон» — дублированный трейлер нового аниме от создателей «Мирай из будущего» и «Летних войн» в озвучке «звёзд ТикТока»
 0
Тираж манги «Человек-бензопила» превысил 12 млн копий
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
8Телеовощи – 423: Сборник лучших фраз для пикапа
 
1Ноль кадров в секунду – 400: Ещё один велиликолепный юбилей
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 494: Кинотеатры без «Ёлок», «Вестсайдская история», «Крепость»
 
2Ноль кадров в секунду – 399: The Game Awards 2021
 
 
14ЕВА – 455: Безработный — он как кот
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru