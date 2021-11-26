Новый сезон «Звёздного пути: Дискавери» выйдет раньше времени из-за негативной реакции поклонников

Ещё до начала третьего сезона Paramount+ продлил «Звёздный путь: Дискавери» на четвёртый, и уже с 18 ноября новые серии транслируются в США и Канаде, но остальным поклонникам приходится ждать запуска сервиса в разных странах. Мириться с отсрочкой им не понравилось, в сторону стимингового сервиса пошла волна негатива.

Paramount+ жизнь к такому не готовила, он сдался, и в итоге для всех фанатов «Звёздного пути» счастье наступит уже завтра, 26 ноября. К ускоренному релизу прилагаются извинения. Платформа выпустила официальное заявление с кодом, дающим скидку в 50% на первые три месяца использования сервиса, и заверила, что делает всё, дабы показать сериал как можно скорее.

Обращаемся ко всем поклонникам «Звёздного пути: Дискавери»: мы слышим вас. Мы тоже любим этот сериал. Его невероятный состав, трудолюбивую команду, повествование, новаторских, разнообразных персонажей, оживляющих сериал и то, что он олицетворяет для стольких людей по всему миру. «Звёздный путь» всегда ставил своих поклонников на первое место. Мы хотим делать то же самое, поэтому делаем всё возможное, чтобы вы увидели новый сезон как можно скорее.

Первый эпизод четвёртого сезона называется «Кобаяши Мару» в честь одноимённого теста для курсантов, который моделирует ситуацию с заведомо проигрышным сценарием, чтобы проверить их на прочность.