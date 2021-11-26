 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Мы потеряли прекрасных актёров» — Дакота Джонсон высказалась об отменённых Джонни Деппе, Арми Хаммере и Шайе Лабафе Трейлер новых серий «Ну, погоди!» заставит вас содрогнуться Новые фильмы 15–21 ноября 2021 года: «Последняя дуэль», «Король Ричард» и другие новинки кино Разбуди в себе красную панду! Вышел трейлер мультфильма Pixar «Я краснею» Сандра Буллок опровергла слухи о своём появлении в «Человеке-пауке 3»
СЕРИАЛЫ
228
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Новый сезон «Звёздного пути: Дискавери» выйдет раньше времени из-за негативной реакции поклонников

Источник: Paramount+

Ещё до начала третьего сезона Paramount+ продлил «Звёздный путь: Дискавери» на четвёртый, и уже с 18 ноября новые серии транслируются в США и Канаде, но остальным поклонникам приходится ждать запуска сервиса в разных странах. Мириться с отсрочкой им не понравилось, в сторону стимингового сервиса пошла волна негатива.

Paramount+ жизнь к такому не готовила, он сдался, и в итоге для всех фанатов «Звёздного пути» счастье наступит уже завтра, 26 ноября. К ускоренному релизу прилагаются извинения. Платформа выпустила официальное заявление с кодом, дающим скидку в 50% на первые три месяца использования сервиса, и заверила, что делает всё, дабы показать сериал как можно скорее.

Обращаемся ко всем поклонникам «Звёздного пути: Дискавери»: мы слышим вас. Мы тоже любим этот сериал. Его невероятный состав, трудолюбивую команду, повествование, новаторских, разнообразных персонажей, оживляющих сериал и то, что он олицетворяет для стольких людей по всему миру. «Звёздный путь» всегда ставил своих поклонников на первое место. Мы хотим делать то же самое, поэтому делаем всё возможное, чтобы вы увидели новый сезон как можно скорее.

Первый эпизод четвёртого сезона называется «Кобаяши Мару» в честь одноимённого теста для курсантов, который моделирует ситуацию с заведомо проигрышным сценарием, чтобы проверить их на прочность.

Теги
Звёздный путь: Дискавери
Комментарии

Ещё на эту тему

12Капитан Майкл Бёрнем против аномалии в трейлере четвёртого сезона «Звёздного пути: Дискавери» 9«Звёздный путь: Дискавери» обзавёлся датой выхода четвёртого сезона

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Рецензия и отзывы на фильм «Обитель зла: Раккун-Сити»
 0
«Эврика Семь: Хай-Эволюция» — новый трейлер фильма, представляющий команду «Супер 6»
 0
«В землях Лидейл» — второй трейлер и дата выхода аниме про попаданку в игру
 0
КГ играет: Half-Life: Delta
 8
Кажется, мы всё-таки увидим Child of Light 2
 4
Майкл Шин затерялся во временной петле в трейлере фильма «Последний поезд в Рождество»
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 17
Первая «Матрица» снова в кино! Впервые в России культовый фильм выйдет в формате IMAX
 2
Появился синопсис рождественского спецвыпуска «Доктора Кто»
 21
Почему Розамунд Пайк предпочла «Гнев Титанов» «Человеку из стали»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Ноль кадров в секунду – 396: Сборник приключений NFT-хера
 
8ЕВА
 
 
6Телеовощи – 419: Cudlavania
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 490: «Красное уведомление», запрет мата и «Один дома»
 
7Ноль кадров в секунду – 395: Три моих провала
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru