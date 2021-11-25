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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Появился синопсис рождественского спецвыпуска «Доктора Кто»

Источник: BBC One

Даже когда в третьей серии 13 сезона «Доктора Кто» (дальше спойлеры) плачущие ангелы захватили управление Тардис, это было не так страшно, как вся эпоха правления шоураннера проекта Криса Чибнелла. Остаётся пережить пару-тройку финальных серий, спецвыпуски — и надеяться, что Расселл Т. Дэвис способен провернуть что-то невозможное (снова). Время Джоди Уиттакер в роли Доктора тоже почти истекло, но она ещё появится в нескольких спецэпизодах, первый из которых покажут сразу же после Нового года. Второй полнометражный выпуск выйдет весной, а третий — осенью 2022 года, как раз к 100-летию BBC.

В рождественском спецвыпуске примут участие приглашённые звёзды Эшлин Би, Аджани Сэлмон и Полин Маклин. Официальный синопсис обещает, что их персонажи присоединятся к Доктору в решении вопросов вселенского масштаба.

Сара (Эшлин Би) владеет и управляет хранилищем ELF, а Ник (Аджани Сэлмон) — клиент, проверяющий свою ячейку каждый раз в канун Нового года. Однако в этом году всё пошло не так, как планировалось...

Кто станет следующим Доктором после ухода Уиттакер, ожидаемо пока не объявили.

Теги
Доктор Кто
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Источник фотографий: Depositphotos

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