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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Деньги — есть! Disney потратит больше 30 миллиардов долларов на контент в 2022 году

Источник: Disney+

Крупное хозяйство студии Disney — Lucasfilm, Marvel Studios и 20th Century — требует соответствующего обхождения. Чтобы развлекательная империя работала как надо — нужно много денег. Стало известно, что Walt Disney Company потратит головокружительную сумму на создание контента в 2022 году.

Держитесь за свои кошельки — компания освоит $ 33 млрд. Впрочем, сюда войдут траты на стриминг, телевидение и спортивные программы (приобретение прав на трансляцию матчей). И это даже больше на $ 8 млрд, чем в этом году.

Самая популярная потоковая платформа — Netflix — выложила за контент в 2021-м «всего» $ 14 млрд.

В 2022-с студия обещает выпустить 50 фильмов для кинотеатрального проката и стриминга. Также зрители получат 60 безсценарных шоу (документалки, ток-шоу и игровые передачи), 30 комедийных сериалов, 20 драматических сериалов, 10 анимационных сериалов и 5 фильмов для телевидения.

Только что на Disney+ вышел сериал «Соколиный глаз», а в ближайшее время премьеруется «Книга Бобы Фетта».

Теги
Disney+
Комментарии (1)

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