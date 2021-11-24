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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Боба и его напарница на свежем баннере «Книги Бобы Фетта»

Никто не обещал, что возвращение на Татуин пройдёт гладко. Поэтому на свежем баннере «Книги Бобы Фетта» центральные персонажи Боба Фетт (Темуэрра Моррисон) и Фенек Шанд (Минг-На Вен) предстали во всеоружии и в шлемах.

Многосерийный спин-офф «Мандалорца» о знаменитом наёмнике из далёкой-далёкой галактики стартует на цифровой платформе Disney+ под самый конец года — 29 декабря.

Убойное трио Роберта Родригеса, Джона Фавро и Дэйва Филони обещает криминальную драму в декорациях «Звёздных войн». Боба Фетт и Фенек Шанд попытаются подмять под себя преступный мир Татуина после смерти Джаббы Хатта.

Промо-арт сериала «Книга Бобы Фетта»
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ГалереяКнига Бобы ФеттаПромо-арт
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Источник фотографий: Depositphotos

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