Боба и его напарница на свежем баннере «Книги Бобы Фетта»

Никто не обещал, что возвращение на Татуин пройдёт гладко. Поэтому на свежем баннере «Книги Бобы Фетта» центральные персонажи Боба Фетт (Темуэрра Моррисон) и Фенек Шанд (Минг-На Вен) предстали во всеоружии и в шлемах.

Многосерийный спин-офф «Мандалорца» о знаменитом наёмнике из далёкой-далёкой галактики стартует на цифровой платформе Disney+ под самый конец года — 29 декабря.

Убойное трио Роберта Родригеса, Джона Фавро и Дэйва Филони обещает криминальную драму в декорациях «Звёздных войн». Боба Фетт и Фенек Шанд попытаются подмять под себя преступный мир Татуина после смерти Джаббы Хатта.