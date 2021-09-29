«Книга Бобы Фетта» получила постер с точной датой выхода

Спин-офф «Мандалорца» наконец-то обзавёлся датой выхода и официальным постером — Disney+ опубликовал атмосферный плакат «Книги Бобы Фетта» с точной датой премьеры. Первая серия приключенческой фантастики с Темуэрой Моррисоном выйдет на цифровой платформе 29 декабря.

В свежем сериале по вселенной «Звёздных войн» знаменитый охотник за головами и его компаньонка Фенек Шанд (Минг-На Вен) окунутся в перипетии криминального мира Татуина, потому как собираются обосноваться на территории, где некогда заправлял Джабба Хатт.

Роберт Родригес («Алита: Боевой ангел»), а также создатели «Мандалорца» Джон Фавро и Дэйв Филони выступают исполнительными продюсерами сериала.