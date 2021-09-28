Эль Фаннинг и Николас Холт в царской подборке кадров второго сезона сатиры «Великая»

Загадки, интриги, наследование. Близится премьера второго сезона антиисторической сатиры «Великая», и портал Entertainment Weekly опубликовал пачку эксклюзивных кадров из продолжения, где к возглавляющим актёрский состав Эль Фаннинг и Николасу Холту присоединилась Джиллиан Андерсон в роли матушки бывшей принцессы Фике.

Премьера 10-серийного второго сезона абсурдистской комедии от сценариста Тони Манамары («Фаворитка») состоится 19 ноября.

Сериал представляет собой неисторическую хронику прихода к власти юной императрицы Екатерины II. В актёрском составе также значатся Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж, Саша Дхаван, Белинда Бромилоу и Байо Гбадамоси.