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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Эль Фаннинг и Николас Холт в царской подборке кадров второго сезона сатиры «Великая»

Загадки, интриги, наследование. Близится премьера второго сезона антиисторической сатиры «Великая», и портал Entertainment Weekly опубликовал пачку эксклюзивных кадров из продолжения, где к возглавляющим актёрский состав Эль Фаннинг и Николасу Холту присоединилась Джиллиан Андерсон в роли матушки бывшей принцессы Фике.

Кадры из сериала «Великая» Кадры из сериала «Великая» Кадры из сериала «Великая» Кадры из сериала «Великая»

Премьера 10-серийного второго сезона абсурдистской комедии от сценариста Тони Манамары («Фаворитка») состоится 19 ноября.

Кадры из сериала «Великая» Кадры из сериала «Великая» Кадры из сериала «Великая» Кадры из сериала «Великая»

Сериал представляет собой неисторическую хронику прихода к власти юной императрицы Екатерины II. В актёрском составе также значатся Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж, Саша Дхаван, Белинда Бромилоу и Байо Гбадамоси.

Теги
КадрыГалереяВеликая
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