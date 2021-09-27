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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Драма «Секс/Жизнь» с Сарой Шахи получила продление на второй сезон

Источник: Netflix

Потоковый сервис Netflix продлил на второй сезон эротическую драму «Секс/Жизнь» с Сарой Шахи («Подозреваемый») в главной роли. Оказывается, вышедший в июне первый сезон пользовался высокой популярностью у подписчиков цифровой платформы — к просмотру приобщилось 67 млн домохозяйств, и сериал пропустил вперёд лишь первые сезоны «Бриджертонов» и «Ведьмака».

Многосерийная экранизация романа ББ Истон «44 главы о 4 мужчинах» рассказывает о Билли (Шахи) — заботливой матери и верной жене, которой не хватает страсти в супружеской жизни. Героиня погружается в воспоминания о своей волнующей юности, описывая происходившее вперемешку с эротическими фантазиями. Однажды эти откровенные записи находит её супруг Купер (Майк Фогель).

Помимо Шахи к своим ролям во втором сезоне вернутся Майк Фогель, Адам Демос и Маргарет Одетт. Съёмки продолжения будут проходить в Торонто.

Теги
Секс/ЖизньNetflix
Комментарии (3)

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