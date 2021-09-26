«Ведьмак» официально продлён на третий сезон

В рамках онлайн-мероприятия TUDUM шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич объявила сразу несколько новостей по сериалу. Во-первых многосерийный флагман получил официальное продление на третий сезон. Возрадуйтесь, что ли.

Лаконичное промо в доказательство:

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx — The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

Во-вторых, вселенная сериала прирастёт ещё одним анимационным полнометражным фильмом, а также сериалом для семейной аудитории. Никакой дополнительной информации по этим проектам пока нет, зато совершенно ясно, что Netflix стремится приобщить к своему успешному франчайзу как можно более широкую аудиторию.

В-третьих, вот вам в довесок промо-снимки с Весемиром в исполнении Кима Боднии. Видимо, годы берут своё, и ведьмак больше не тратит кровно заработанные на услуги лучших барбершопов Континента: