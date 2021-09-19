Композитор «Властелина колец» Говард Шор может написать музыку для сериала-приквела

Портал Deadline эксклюзивно сообщает, что оскароносный Говард Шор ведёт переговоры об участии в многосерийном проекте по миру Средиземья — велика вероятность, что прославленный композитор напишет музыку к сериалу-приквелу «Властелина колец». Если переговоры завершатся успешно, многосерийное фэнтези как минимум в музыкальном плане выступит истинным духовным наследником культовой кинотрилогии.

В начале августа потоковый сервис Amazon наконец-то презентовал миру первый официальный кадр из сериала и объявил его точную дату премьеры — 2 сентября 2022 года. Съёмки первого сезона завершились, и он ушёл в постпроизводство, которое продлится до следующего июня. Меж тем уже с января в Великобритании стартует подготовка к съёмкам второго сезона.

За эпическую предысторию «Властелина колец» отвечают шоураннеры и главные сценаристы Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей; в соавторах значится Брайан Когман («Игра престолов»). Первый сезон сняли Хуан Антонио Байона («Голос монстра»), Уэйн Че Йип («Колесо времени») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак», «Наследие Юпитера»).