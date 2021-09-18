Съёмки второго сезона «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь официально завершились

По понятным причинам основательно затянувшиеся съёмки второго сезона «Карнивал Роу» наконец-то подошли к концу. Продолжение неовикторианского фэнтези стартовало в позапрошлом ноябре и завершилось совсем недавно. В честь этого официальный твиттер сериала опубликовал подборку закадровых фото с исполнителями главных ролей Орландо Блумом и Карой Делевинь.

Первый сезон рассказывал о тяжёлой жизни вынужденных иммигрантов — бежавших от войны волшебных существ — в перенаселённом городе людей Бурге. Обстановку омрачали серийные убийства, которые в итоге раскрыл детектив Райкрофт Филострэт (Блум). О чём пойдёт речь во втором сезоне, пока не сообщают, но выжившие основные персонажи, ясное дело, вернутся в историю.

За продолжение отвечает шоураннер Эрик Олесон («Сорвиголова»), перенявший эстафету от Марка Гуггенхайма («Стрела»).