Генри Кавилл тренируется под эликсирами на свежем кадре из второго сезона «Ведьмака»

Невзирая на критическую важность для сюжета второго сезона «Ведьмака» многочисленных женских персонажей, титульный герой в продолжении тоже появится. Вот вам фотофакт — свежий кадр из сериала, любезно предоставленный порталом Entertainment Weekly, где Геральт (Генри Кавилл), наглотавшись эликсиров, размахивает мечом в бутафорском снегу, засыпавшем Каэр Морхен.

Продолжение вольной адаптации книжной серии Анджея Сапковского зрители увидят в конце года — восьмисерийный второй сезон тёмного фэнтези от шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич появится на потоковом сервисе Netflix 17 декабря.