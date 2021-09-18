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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Генри Кавилл тренируется под эликсирами на свежем кадре из второго сезона «Ведьмака»

Невзирая на критическую важность для сюжета второго сезона «Ведьмака» многочисленных женских персонажей, титульный герой в продолжении тоже появится. Вот вам фотофакт — свежий кадр из сериала, любезно предоставленный порталом Entertainment Weekly, где Геральт (Генри Кавилл), наглотавшись эликсиров, размахивает мечом в бутафорском снегу, засыпавшем Каэр Морхен.

Кадры из сериала «Ведьмак»

Продолжение вольной адаптации книжной серии Анджея Сапковского зрители увидят в конце года — восьмисерийный второй сезон тёмного фэнтези от шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич появится на потоковом сервисе Netflix 17 декабря.

Теги
КадрыВедьмакNetflixГенри Кавилл
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Источник фотографий: Depositphotos

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