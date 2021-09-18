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Розамунд Пайк и её верный Страж на свежем кадре из фэнтези «Колесо времени»

Стараниями портала Entertainment Weekly многосерийное эпическое фэнтези «Колесо времени» обзавелось свежим кадром с Морейн Дамодред (Розамунд Пайк) и Ланом Мандрагораном (Дэниел Хенни). Адаптация одноимённого книжного цикла Роберта Джордана стартует на видеосервисе Amazon 19 ноября.

За первый и уже снимающийся второй сезоны фэнтезийной эпопеи отвечает шоураннер Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»). В актёрском составе также значатся Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон, Дэрил Маккормак и Софи Оконедо.

Кадры из сериала «Колесо времени»
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Источник фотографий: Depositphotos

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