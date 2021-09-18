Кейт Бекинсейл пускается во все тяжкие в трейлере чёрной комедии «Осуждённая»

Она готова пойти на всё, чтобы восстановить свою основательно подмоченную репутацию. Официальный твиттер-аккаунт потокового сервиса Paramount+ опубликовал полноценный трейлер многосерийной чёрной комедии «Осуждённая» с Кейт Бекинсейл в главной роли. Двухсерийная премьера сериала намечена на 14 октября.

Журналистка Бет Бёрджесс (Бекинсейл) всеми силами стремится спасти свою почти загубленную карьеру, взявшись освещать историю о молодой матери, получившей пожизненный срок за убийство собственного мужа, которого не убивала. С головой окунувшись в расследование, главная героиня переживёт уйму приключений, включая разборки с бандитами, прелести культуры кликбейта, семейные неурядицы и грехи собственного прошлого.

В 10-серийном проекте также снимаются Джулз Латимер, Джофф Стульц, Лори Дэвидсон, Андре Хайланд, Тия Сиркар и Аланна Юбак. Создателем значится Ребекка Аддельман («Мёртв для меня»), а срежиссировал первый сезон Трент О’Доннелл («Никакой активности»).