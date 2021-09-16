 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новый трейлер и дата выхода Gran Turismo 7 Брюс Уиллис сыграет заключенного в тюрьму для суперплохишей злого гения в экранизации популярного комикса Агрессивно прогрессивная «Золушка» проиграла по всем направлениям: критика, стриминг и пиратство Аня Тейлор-Джой и Томасин Маккензи нежно трогают себя ладошками на промо фильма «Прошлой ночью в Сохо» Персонажные постеры героев игры God of War: Ragnarok
5
СЕРИАЛЫ
606
 
Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:

«Сексисты и лжецы» — грузинская шахматистка подала в суд на создателей «Хода королевы»

Источник: Netflix

Почти год спустя после премьеры безусловного хита Netflix «Ход королевы» на потоковый сервис подали в суд. Сумму в $ 5 млн у стримингового гиганта пытается отсудить бывшая советская шахматистка Нона Гаприндашвили, возмущённая и оскорблённая сразу по нескольким статьям.

В последнем эпизоде мини-сериала упоминается её имя, окружённое сексистскими и попросту лживыми ремарками. Следящие за решающим поединком главной героини и советского гроссмейстера комментаторы упоминают, что Гаприндашвили «чемпион мира среди женщин, ни разу не игравшая против мужчины».

Слово адвокатам шахматистки:

К 1968 году, когда разворачиваются события финального эпизода, Гаприндашвили сыграла против как минимум 59 шахматистов-мужчин (против 28 из них параллельно в ходе одной игры), и среди них было как минимум 10 гроссмейстеров.

Претензия, к слову, адресована непосредственно создателям сериала, потому что его литературный первоисточник — одноимённый роман Уолтера Тевиса 1983 года — простив истины не грешит, а консультировавшие сценаристов специалисты по шахматам не могли не заметить ошибки.

Вторая крупная проблема в том, что авторы позволили себе обозвать Гаприндашвили русской шахматисткой, а ведь она из Грузии, «страдавшей под гнётом России в составе Советского Союза, а после подвергавшейся издевательствам и вторжению с её стороны». Ужас и кошмар, сами понимаете.

Создателям и Netflix вменяют в вину использование имени шахматистки в целях драматизации повествования, за что теперь и требуют кругленькую сумму. В Netflix заявили, что всячески уважают шахматистку и её заслуги, но её претензии считают безосновательными.

Теги
Ход королевыNetflix
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

12Хейли Этвелл перевоплотится в Лару Крофт для сериала Netflix 12«Бэтмен» Мэтта Ривза получит спин-офф о Пингвине. Колину Фаррелу предложили вернуться к роли 19Фэнтези «Аванпост» осталось без пятого сезона

Тоже интересно

Далее на КГ

1
«Кто сильней, тот и царевна» — вышел трейлер анимационной сказки «Бука. Моё любимое чудище»
 2
Братья Уэсли Снайпс и Кевин Харт на первых кадрах мини-сериала «Правдивая история» от Netflix
 5
Кэти Сакхофф контактирует с иной цивилизацией в трейлере второго сезона космодрамы «Другая жизнь»
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 480: «Кейт», «Злое», трейлер «Матрицы 4»
 0
Рецензия и отзывы на аниме «Корзинка фруктов: Финал»
 28
Дени Вильнёв: «Фильмы Marvel сделаны под копирку»
 1
У Sherlock Holmes: Chapter One появилась дата выхода
 0
Художница «Обещанной Страны грёз» и автор «Историй монстров» выпустят продолжение одной из работ создателя «Невероятных приключений ДжоДжо»
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 3
Видеообзор: Psychonauts 2
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 480: «Кейт», «Злое», трейлер «Матрицы 4»
 
2Ноль кадров в секунду – 386: Стрельба себе в ноги
 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 409: Лекарство от жопных мух
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 479: Шан-Чи, Mortal Kombat, «Кэндимен» и «Золушка»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru