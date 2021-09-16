«Сексисты и лжецы» — грузинская шахматистка подала в суд на создателей «Хода королевы»

Почти год спустя после премьеры безусловного хита Netflix «Ход королевы» на потоковый сервис подали в суд. Сумму в $ 5 млн у стримингового гиганта пытается отсудить бывшая советская шахматистка Нона Гаприндашвили, возмущённая и оскорблённая сразу по нескольким статьям.

В последнем эпизоде мини-сериала упоминается её имя, окружённое сексистскими и попросту лживыми ремарками. Следящие за решающим поединком главной героини и советского гроссмейстера комментаторы упоминают, что Гаприндашвили «чемпион мира среди женщин, ни разу не игравшая против мужчины».

Слово адвокатам шахматистки:

К 1968 году, когда разворачиваются события финального эпизода, Гаприндашвили сыграла против как минимум 59 шахматистов-мужчин (против 28 из них параллельно в ходе одной игры), и среди них было как минимум 10 гроссмейстеров.

Претензия, к слову, адресована непосредственно создателям сериала, потому что его литературный первоисточник — одноимённый роман Уолтера Тевиса 1983 года — простив истины не грешит, а консультировавшие сценаристов специалисты по шахматам не могли не заметить ошибки.

Вторая крупная проблема в том, что авторы позволили себе обозвать Гаприндашвили русской шахматисткой, а ведь она из Грузии, «страдавшей под гнётом России в составе Советского Союза, а после подвергавшейся издевательствам и вторжению с её стороны». Ужас и кошмар, сами понимаете.

Создателям и Netflix вменяют в вину использование имени шахматистки в целях драматизации повествования, за что теперь и требуют кругленькую сумму. В Netflix заявили, что всячески уважают шахматистку и её заслуги, но её претензии считают безосновательными.