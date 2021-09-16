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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Братья Уэсли Снайпс и Кевин Харт на первых кадрах мини-сериала «Правдивая история» от Netflix

Сдружившийся с Кевином Хартом потоковый сервис Netflix опубликовал первые кадры из мини-сериала «Правдивая история», где компанию Харту составил Уэсли Снайпс, играющий старшего брата главного героя. Готовы к душераздирающей истории о сложных, но прочных семейных узах? Премьера состоится 24 ноября.

Кадры из сериала «Правдивая история» Кадры из сериала «Правдивая история»

Кевин Харт играет Кида, экранную версию себя. Когда турне по стране приводит главного героя в родной город в Филадельфии, где до сих пор живёт его старший брат Карлтон (Снайпс), это круто меняет жизнь одного из известнейших комиков в мире, угрожая уничтожить всё, чего Кид сумел достичь.

Кадры из сериала «Правдивая история» Кадры из сериала «Правдивая история»

Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выступают Эрик Ньюман («Нарки: Мексика») и Чарльз Мюррей («Сыны анархии», «Люк Кейдж»).

Теги
КадрыГалереяПравдивая историяNetflix
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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