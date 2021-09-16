Братья Уэсли Снайпс и Кевин Харт на первых кадрах мини-сериала «Правдивая история» от Netflix

Сдружившийся с Кевином Хартом потоковый сервис Netflix опубликовал первые кадры из мини-сериала «Правдивая история», где компанию Харту составил Уэсли Снайпс, играющий старшего брата главного героя. Готовы к душераздирающей истории о сложных, но прочных семейных узах? Премьера состоится 24 ноября.

Кевин Харт играет Кида, экранную версию себя. Когда турне по стране приводит главного героя в родной город в Филадельфии, где до сих пор живёт его старший брат Карлтон (Снайпс), это круто меняет жизнь одного из известнейших комиков в мире, угрожая уничтожить всё, чего Кид сумел достичь.

Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выступают Эрик Ньюман («Нарки: Мексика») и Чарльз Мюррей («Сыны анархии», «Люк Кейдж»).