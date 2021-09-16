Кэти Сакхофф контактирует с иной цивилизацией в трейлере второго сезона космодрамы «Другая жизнь»

Бежать нельзя, драться — тоже. Потоковый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона космической драмы «Другая жизнь», где главным героям предстоит вступить в переговоры с могущественной инопланетной цивилизацией. Каковы будут результаты этих судьбоносных переговоров, зрители узнают в день премьеры продолжения — 14 октября.

Астронавт Нико Брекинридж (Кэти Сакхофф) возглавляет команду космического судна, отправившегося на планету загадочного артефакта, который приземлился на Земле. Во время миссии экипажу предстоит столкнуться со смертельной опасностью, из-за которой под угрозой оказывается не только исследовательская группа, но и всё человечество.

В многосерийной фантастике создателя и шоураннера Аарона Мартина также снимаются Джастин Чэтвин, Сэмюэл Андерсон, Элизабет Фэйт Ладлоу и Сельма Блэр.