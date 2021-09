Фэнтези «Аванпост» осталось без пятого сезона

В это сложно поверить, но телеканал The CW закрыл своё эпическое фэнтези «Аванпост». Судя по всему, запасы картона и фольги на производственных складах подошли к концу, и свежего подвоза не предвидится. Сериал официально закрыт, и заключительная серия выйдет в эфир 7 октября.

Новости о грандиозном финале опубликовал официальный твиттер сериала:

Don’t miss the conclusion to this epic journey. ⚔️????#TheOutpost @thecw pic.twitter.com/v69FSaNgzJ