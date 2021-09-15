Фэнтези «Аванпост» осталось без пятого сезона

В это сложно поверить, но телеканал The CW закрыл своё эпическое фэнтези «Аванпост». Судя по всему, запасы картона и фольги на производственных складах подошли к концу, и свежего подвоза не предвидится. Сериал официально закрыт, и заключительная серия выйдет в эфир 7 октября.

Новости о грандиозном финале опубликовал официальный твиттер сериала:

Прекрасная воительница Талон (Джессика Грин) — единственная, кому удалось выжить из расы чёрной крови после страшной резни в родном селении. Поклявшись отомстить убийцам, героиня добирается до сторожевой крепости на границе мира людей и земель, где обитают монстры. Там обладательница невероятных магических способностей встречает новых друзей и врагов, а также надеется исполнить свою клятву.

За четыре сезона невероятных приключений следует благодарить создателей и шоураннеров Джейсона Фоллера и Кайнена Гриффина. В сериале также снимались Джейк Стормоен, Имоджен Уотерхаус, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм и Кристиан Нэрн.