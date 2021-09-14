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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Бэтмен» Мэтта Ривза получит спин-офф о Пингвине. Колину Фаррелу предложили вернуться к роли

Источник: Warner Bros.

Новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном обзавёлся ещё одним многосерийным ответвлением. Видеосервис HBO Max запускает в разработку сериал по вселенной кинокомикса Мэтта Ривза, посвящённый знаменитому мафиози Пингвину. Портал THR сообщает, что играющему злодея в полнометражке Колину Фарреллу предложили вернуться к роли в сериале. Что ответил на это актёр, пока неизвестно.

Сольник «Пингвин» пока на самых ранних стадиях разработки и не успел обзавестись хоть каким-нибудь синопсисом, но в общих чертах проект описывают как историю в духе «Лица со шрамом», посвящённую становлению Освальда Кобблпота в роли криминального гения Готэма.

Сериалом займутся ответственные за «Бэтмена» Мэтт Ривз и Дилан Кларк; они числятся исполнительными продюсерами будущего сериала. Производственным процессом заведуют 6th and Idaho Ривза, Dylan Clark Productions, DC Entertainment и Warner Bros. Television.

Теги
ПингвинHBO MaxDCEUКолин Фаррелл
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