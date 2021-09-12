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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Шоураннер «Люцифера» прокомментировала финал, который порадовал не всех фанатов сериала

Источник: Netflix

Осторожно! Текст содержит спойлеры шестого сезона.

Вышедший на днях заключительный сезон «Люцифера» наконец-то домучил властителя ада и отпустил его восвояси, а зрители получили популярный нынче «горько-сладкий» финал. Создатели сериала Джо Хендерсон и Илди Модрович, к слову, совершенно осознанно выбрали именно такое развитие событий, но не только для того, чтобы утопить аудиторию в слезах умиления.

В беседе с порталом TV Guide Модрович объяснила выбор концовки, которую они с Хендерсоном очень не хотели делать откровенно «сахарной», а потому ради будущего своей дочери Рори Хлоя и Люцифер приносят великую жертву — главные герои расстаются, пока спустя десятки лет не воссоединяются в загробной жизни.

Деккер и Морнингстар отличаются от остальных пар тем, что в их случае мы имеем дело с бессмертием. Мы знали, что они несмотря ни на что останутся вместе навсегда, поэтому решили остановиться на чём-то трогательном с примесью грусти. Однозначный хэппи-энд и трагический финал казались нам одинаково неверным ходом. Поэтому концовка была идеальным моментом для того, чтобы заставить их пожертвовать чем-то, но в конце концов воссоединиться и остаться вместе.

 
Илди Модрович, апологет золотой середины

Главное, чтобы столь самоотверженное деяние во благо будущего отпрыска пришлось по душе и армии верных фанатов, многие из которых, если судить по отзывам на разных интернет-площадках, были совсем не против «сахарного» хэппи-энда.

Теги
ЛюциферNetflix
Комментарии (3)

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