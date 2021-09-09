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Первоисточник: movieweb.com Прямая ссылка на новость:

Драма «Воин» с Томом Харди получит многосерийный спин-офф про лесбиянку-мусульманку

Источник: Lionsgate

Бойцовская драма «Воин» с Томом Харди, Джоэлом Эдгертоном и Ником Нолти получит многосерийное продолжение с аналогичным названием. В этом аудиторию заверил постановщик картины 2011 года Гэвин О’Коннор. И даже поделился кое-какими новостями о проекте.

В недавней беседе с порталом Discussing Film постановщик рассказал, что договорился с Lionsgate TV о многосерийном спин-оффе фильма, никак не связанном с семьёй Конланов.

В сериале «Воин» не фигурируют ни братья Конланы, ни их отец, ни другие персонажи из фильма, но сериал будет его духовным наследником. Он расскажет о важных для меня социальных проблемах вроде нищеты, лишения свободы, психологических проблем, зависимостей. Я хочу исследовать всё это на примере других персонажей.

 
Гэвин О’Коннор, начнёт с чистого листа

Режиссёр поведал, что в сериале речь пойдёт о двух женщинах и двух мужчинах, которым рано или поздно придётся сойтись на известном по фильму бойцовском турнире под названием «Спарта», при этом важнее для сюжета борьба персонажей за пределами «клетки».

Компания главных героев, по заветам современного сериалостроения, обещает быть инклюзивной. О’Коннор рассказал, что одна из героинь — лесбиянка из консервативной мусульманской семьи. Один из мужских персонажей уже даже обзавёлся своим экранным воплощением — героя по имени Бобби Уоткинс сыграет реальный боец MMA Дэниел Кормье.

Теги
Воин
Комментарии (5)

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