Netflix купил Александра Петрова — одним оригинальным российским сериалом на сервисе станет больше

Потоковый сервис Netflix продолжает расширять присутствие на российском рынке линейкой оригинальных проектов. Несколько месяцев назад гигант стриминга заказал первый сериал отечественного производства — современную версию «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой, Фёдором Бондарчуком, Гошей Куценко, Юлией Александровой и Юрой Борисовым. И уже тогда у всех возник вопрос — где же Козловский Александр Петров.

И вот, актёр «нашёлся» — Netflix не смог проигнорировать подобную популярность и заказал ещё один оригинальный российский сериал, с ним в главной роли. Подробностей пока немного: известно, что Петров сыграет человека, который ставит в тюрьме спектакль с заключенными.

Режиссёрское кресло поделят Эдуард Оганесян («Чики») и Алексей Камынин («Хандра»). За производство отвечает студия «Водород», продюсируют Михаил Врубель, Вячеслав Муругов и Фёдор Бондарчук, который успевает везде.