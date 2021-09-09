 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Шан-Чи и Легенда десяти колец» выступил мощно в Штатах и по всему миру Неделя сериалов на КГ — главные новости 30 августа — 5 сентября Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс в первых тизерах фантастического экшена «Матрица: Воскрешения» «Дюна» Дени Вильнёва впечатлила и разочаровала критиков Агент 007 Лашана Линч сыграет воина в историческом эпике про могучее африканское государство с армией женщин
1
СЕРИАЛЫ
83
 
Первоисточник: www.forbes.ru Прямая ссылка на новость:

Netflix купил Александра Петрова — одним оригинальным российским сериалом на сервисе станет больше

Источник: Продюсерская компания «Среда»

Потоковый сервис Netflix продолжает расширять присутствие на российском рынке линейкой оригинальных проектов. Несколько месяцев назад гигант стриминга заказал первый сериал отечественного производства — современную версию «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой, Фёдором Бондарчуком, Гошей Куценко, Юлией Александровой и Юрой Борисовым. И уже тогда у всех возник вопрос — где же Козловский Александр Петров.

И вот, актёр «нашёлся» — Netflix не смог проигнорировать подобную популярность и заказал ещё один оригинальный российский сериал, с ним в главной роли. Подробностей пока немного: известно, что Петров сыграет человека, который ставит в тюрьме спектакль с заключенными.

Режиссёрское кресло поделят Эдуард Оганесян («Чики») и Алексей Камынин («Хандра»). За производство отвечает студия «Водород», продюсируют Михаил Врубель, Вячеслав Муругов и Фёдор Бондарчук, который успевает везде.

Комментарии (1)

Ещё на эту тему

26Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину в новом сериале Netflix 27Определился актёрский состав «Анны Карениной» от Netflix: компанию Светлане Ходченковой составят Фёдор Бондарчук, Гоша Куценко и Юлия Александрова

Тоже интересно

Далее на КГ

2
Зов крови всё сильнее в свежем трейлере девятого сезона «Декстера»
 7
Ребут «Правдивой лжи» нашёл своего Арнольда Шварценеггера в актёрском составе «Бесстыдников»
 1
«Кровавые» промо-фото Майкла С. Холла к премьере девятого сезона «Декстера»
 1
В EGS внезапно началась раздача экшена Nioh
 3
Кэп и его команда отправляются в прошлое в трейлере второго сезона приключений «Звёздный путь: Пикар»
 2
«Веном 2» официально сменил дату выхода в российском прокате
 1
Постеры главных героев «Шан-Чи и Легенда десяти колец»: неудачливый актёр и пушистая табуретка с крылышками
 1
Персональные трейлеры Diablo II: Resurrected для каждого персонажа
 6
Одна женщина бросила вызов нации — вышел свежий промо-ролик «Последней дуэли» с Джоди Комер, Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером
 1
Первый эпизод веб-аниме «Эволюции Покемонов» вышел на YouTube
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 385: People in Neutral Color
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 408: Любитель шкур
 
7ЕВА – .330+110: Обсуждение фильма «Евангелион 3.0+1.0»
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru