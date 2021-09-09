Кэп и его команда отправляются в прошлое в трейлере второго сезона приключений «Звёздный путь: Пикар»

Кью (Джон Де Лэнси) опять крупно напроказничал, время сломано, а главным героям его чинить. По традиции, битва за будущее развернётся в прошлом. Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал полноценный трейлер второго сезона космической фантастики «Звёздный путь: Пикар». Точной даты возвращения у сериала пока нет, но есть приблизительная — февраль 2022-го.

Главным героям под предводительством капитана Пикара (Патрик Стюарт) предстоит сложнейшая миссия — за три дня устранить почти непоправимый вред, нанесённый временной линии злокозненным Кью.

В сериале под руководством шоураннера Майкла Шейбона («Джон Картер») также снимаются Элисон Пилл, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд, Эван Эвагора, Джери Райан, Орла Брэйди и Брент Спинер.