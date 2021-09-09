 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Юлия Снигирь в образе Маргариты на свежих кадрах из «Воланда» «Шан-Чи и Легенда десяти колец» выступил мощно в Штатах и по всему миру Ребекка Фергюсон об экшене «Дюны» и «Миссии невыполнимой 7»: «Это совершенно разный уровень» Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс в первых тизерах фантастического экшена «Матрица: Воскрешения» Momodora: Moonlit Farewell готовится закончить серию метроидваний
СЕРИАЛЫ
206
 
Прямая ссылка на новость:

Чудеса и мрачные знамения в трейлере хоррора «Полуночная месса» Майка Флэнегана

Мы живём в удивительные времена и становимся свидетелями экстраординарных, но неоднозначных событий. Видеосервис Netflix показал трейлер мистического хоррора «Полуночная месса» Майка Флэнегана («Призраки дома на холме»). Премьера свежего сериала от знатока жанра состоится 24 сентября.

Главный герой в исполнении Зака Гилфорда возвращается домой на уединённый остров Крокет-Айленд, куда также прибывает обаятельный, но загадочный молодой священник (Хамиш Линклэйтер). И оба этих события влекут за собой цепь невероятных и пугающих перемен в жизни обитателей крохотного островка.

В сериале также снимаются Кейт Сигел, Аннабет Гиш, Майкл Трукко, Генри Томас, Алекс Эссо, Рахул Коли, Кристин Леман и Роберт Лонгстрит

Трейлер с русскими субтитрами:

Теги
ВидеоПолуночная мессаТрейлерNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

7Майк Флэнеган представил постер своего нового хоррора «Полуночная месса» 3«Зачарованные» отыскали замену сбежавшей третьей сестре 7Боб Оденкёрк вернулся к съёмкам шестого сезона «Лучше звоните Солу»

Тоже интересно

Далее на КГ

0
«Билд Дивайд: Чёрный код» — первый трейлер оригинального аниме от автора манги «Заядлый игрок»
 3
«Зачарованные» отыскали замену сбежавшей третьей сестре
 2
Брюс Уиллис сыграет заключенного в тюрьму для суперплохишей злого гения в экранизации популярного комикса
 2
Ричард Мэдден и Джемма Чан милуются на свежем кадре из «Вечных» Хлои Чжао
 7
Боб Оденкёрк вернулся к съёмкам шестого сезона «Лучше звоните Солу»
 3
Респаунившийся из ада: в ассиметричном хорроре Dead by Daylight появился новый убийца Пинхед
 4
Юный Тони Сопрано пугает младенцев в новом трейлере фильма «Множественные святые Ньюарка»
 0
Запили себя сам: новый трейлер киберпанк-RPG Gamedec посвящён созданию персонажа
 2
Аня Тейлор-Джой становится жертвой Мэтта Смита в свежем трейлере «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта
 0
КГ играет: Red Dead Redemption II, часть 8
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 408: Любитель шкур
 
7ЕВА – .330+110: Обсуждение фильма «Евангелион 3.0+1.0»
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 478: «Тихий омут», «Ведьмак: Кошмар волка», «Это всё он»
 
11Ноль кадров в секунду – 384: Стакан наполовину негр
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru