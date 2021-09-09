Чудеса и мрачные знамения в трейлере хоррора «Полуночная месса» Майка Флэнегана

Мы живём в удивительные времена и становимся свидетелями экстраординарных, но неоднозначных событий. Видеосервис Netflix показал трейлер мистического хоррора «Полуночная месса» Майка Флэнегана («Призраки дома на холме»). Премьера свежего сериала от знатока жанра состоится 24 сентября.

Главный герой в исполнении Зака Гилфорда возвращается домой на уединённый остров Крокет-Айленд, куда также прибывает обаятельный, но загадочный молодой священник (Хамиш Линклэйтер). И оба этих события влекут за собой цепь невероятных и пугающих перемен в жизни обитателей крохотного островка.

В сериале также снимаются Кейт Сигел, Аннабет Гиш, Майкл Трукко, Генри Томас, Алекс Эссо, Рахул Коли, Кристин Леман и Роберт Лонгстрит

Трейлер с русскими субтитрами: