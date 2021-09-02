Майк Флэнеган представил постер своего нового хоррора «Полуночная месса»

Создатель сериала «Призраки дома на холме» Майк Флэнеган продолжает сотрудничество с Netflix — под крылом стримингового гиганта он снял свой новый ужастик под названием «Полуночная месса». Сегодня в своём твиттере Флэнеган представил постер сериала и сообщил, что полноценный трейлер выйдет через неделю. А премьера сериала состоится 24 сентября.

События многосерийного ужастика разворачиваются на уединённом острове, куда прибывает новый священник, возрождая в местной общине религиозное рвение. Но за чудесами веры, демонстрируемыми отцом Полом, почти наверняка скрывается нечто кошмарное.

В начале августа Netflix презентовал тизер хоррора, позволяющий составить первое впечатление о сериале. Вот он: