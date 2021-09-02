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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Майк Флэнеган представил постер своего нового хоррора «Полуночная месса»

Создатель сериала «Призраки дома на холме» Майк Флэнеган продолжает сотрудничество с Netflix — под крылом стримингового гиганта он снял свой новый ужастик под названием «Полуночная месса». Сегодня в своём твиттере Флэнеган представил постер сериала и сообщил, что полноценный трейлер выйдет через неделю. А премьера сериала состоится 24 сентября.

Постеры сериала «Полуночная месса»

События многосерийного ужастика разворачиваются на уединённом острове, куда прибывает новый священник, возрождая в местной общине религиозное рвение. Но за чудесами веры, демонстрируемыми отцом Полом, почти наверняка скрывается нечто кошмарное.

В начале августа Netflix презентовал тизер хоррора, позволяющий составить первое впечатление о сериале. Вот он:

Теги
ГалереяПолуночная мессаПостерNetflix
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