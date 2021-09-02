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Поезд-А из «Пацанов» презентует свой свежий хит в клипе Faster

Вслед за Старлайт собственным музыкальным видеороликом обзавёлся Реджи Франклин (он же супергерой Поезд-А) из вселенной «Пацанов». Сверхскоростной участник «Семёрки» записал стильный неоновый клип на песню Faster, которая находится в эксклюзивном доступе в онлайн-сервисе Voughtify.

Пребывающий в разработке спин-офф и подобного рода сопроводительные видеоматериалы закрепляют за «Пацанами» Эрика Крипке статус медиафранчайза с потенциалом к дальнейшему расширению за счёт новых многосерийных проектов. С финансированием этакой махины у всемогущей корпорации Vought наверняка проблем не возникнет.

Теги
ВидеоПацаны
Комментарии (7)

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Сериалы
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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Источник фотографий: Depositphotos

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