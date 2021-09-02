Поезд-А из «Пацанов» презентует свой свежий хит в клипе Faster

Вслед за Старлайт собственным музыкальным видеороликом обзавёлся Реджи Франклин (он же супергерой Поезд-А) из вселенной «Пацанов». Сверхскоростной участник «Семёрки» записал стильный неоновый клип на песню Faster, которая находится в эксклюзивном доступе в онлайн-сервисе Voughtify.

Пребывающий в разработке спин-офф и подобного рода сопроводительные видеоматериалы закрепляют за «Пацанами» Эрика Крипке статус медиафранчайза с потенциалом к дальнейшему расширению за счёт новых многосерийных проектов. С финансированием этакой махины у всемогущей корпорации Vought наверняка проблем не возникнет.