Эллиот Пейдж и компания сообщили о завершении съёмок третьего сезона «Академии Амбрелла»

На днях официальный твиттер-аккаунт «Академии Амбрелла» уведомил своих подписчиков о завершении съёмок третьего сезона. В минутном видео засветились все главные герои первых двух сезонов, сообщившие о производственном финише. Продолжение уходит в потспродакшен и почти наверняка выйдет на экраны уже в следующем году.

Brellies assemble. Season 3 is in the ???? pic.twitter.com/2pu3OeBJ9X