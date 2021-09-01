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Эллиот Пейдж и компания сообщили о завершении съёмок третьего сезона «Академии Амбрелла»

На днях официальный твиттер-аккаунт «Академии Амбрелла» уведомил своих подписчиков о завершении съёмок третьего сезона. В минутном видео засветились все главные герои первых двух сезонов, сообщившие о производственном финише. Продолжение уходит в потспродакшен и почти наверняка выйдет на экраны уже в следующем году.

Официального синопсиса у третьего сезона пока нет, но давным-давно известно, что в новых эпизодах угодившие в альтернативную реальность главные герои столкнутся со сверхспособными участниками «Академии Спэрроу».

В основательно расширившийся основной актёрский состав третьего сезона входят Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Эллиот Пейдж, Джастин Х. Мин, Колм Фиор, Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд, Джейк Эпштейн, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид. Проектом заведует шоураннер Стив Блэкман («Видоизменённый углерод»).

Теги
Академия Амбрелла
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Источник фотографий: Depositphotos

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