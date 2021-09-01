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Джереми Реннер заправляет городом в трейлере криминальной драмы Тейлора Шеридана «Мэр Кингстауна»

Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал первый трейлер многосерийной криминальной драмы «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли. Создателем серила выступает небезызвестный Тейлор Шеридан («Ветреная река», «Йеллоустоун»), а в продюсерах числится Антуан Фукуа («Тренировочный день»).

Сериал, затрагивающий темы систематического расизма, коррупции и неравенства, расскажет о влиятельном семействе Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самым прибыльным считается тюремный бизнес. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в возглавляемом мэром Майком Макласки (Реннер) городе, где нет ни того, ни другого.

В сериале также снимаются Кайл Чендлер, Дайан Уист, Хью Диллон, Эйдан Гиллен, Тэйлор Хэндли и Эмма Лэйрд. Первую серию зрители увидят 14 ноября.

Постер:

Постеры сериала «Мэр Кингстауна»
Теги
ВидеоМэр КингстаунаТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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