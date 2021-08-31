Новая жизнь или старые привычки? Тизер и кадры третьего сезона драмы «Ты»

Наш любимый книголюб и просто неисправимый романтик Джо Голдберг (Пенн Бэджли) возвращается. И не один, а в компании прекрасной супруги (Виктория Педретти) и плода их любви. Ну просто семейная идиллия... Или?
Смотрим первый тизер третьего сезона драматического триллера «Ты» от Netflix. Изнывать в ожидании осталось недолго — премьера, как мы только что узнали, намечена на 15 октября.
А вот и пачка свежих кадров, способных ввести в заблуждение кого угодно (но только не нас).
Также стало известно о двух новых членах актёрского состава — помимо Бэджли и Педретти в захватывающем действе примут участие Тати Габриэль и Скотт Спидмен. Не завидуем этим двоим.
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