Новая жизнь или старые привычки? Тизер и кадры третьего сезона драмы «Ты»

Наш любимый книголюб и просто неисправимый романтик Джо Голдберг (Пенн Бэджли) возвращается. И не один, а в компании прекрасной супруги (Виктория Педретти) и плода их любви. Ну просто семейная идиллия... Или?

Смотрим первый тизер третьего сезона драматического триллера «Ты» от Netflix. Изнывать в ожидании осталось недолго — премьера, как мы только что узнали, намечена на 15 октября.



2

0%



Оценить

Поделиться

Оценки

















0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 — ожидаем 5 голосов Скачивание Смотреть на YouTube 144p-1080p Поделиться









Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t46322" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

А вот и пачка свежих кадров, способных ввести в заблуждение кого угодно (но только не нас).

Также стало известно о двух новых членах актёрского состава — помимо Бэджли и Педретти в захватывающем действе примут участие Тати Габриэль и Скотт Спидмен. Не завидуем этим двоим.