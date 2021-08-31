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Новая жизнь или старые привычки? Тизер и кадры третьего сезона драмы «Ты»

Наш любимый книголюб и просто неисправимый романтик Джо Голдберг (Пенн Бэджли) возвращается. И не один, а в компании прекрасной супруги (Виктория Педретти) и плода их любви. Ну просто семейная идиллия... Или?

Смотрим первый тизер третьего сезона драматического триллера «Ты» от Netflix. Изнывать в ожидании осталось недолго — премьера, как мы только что узнали, намечена на 15 октября.

А вот и пачка свежих кадров, способных ввести в заблуждение кого угодно (но только не нас).

Кадры из сериала «Ты» Кадры из сериала «Ты» Кадры из сериала «Ты» Кадры из сериала «Ты» Кадры из сериала «Ты» Кадры из сериала «Ты»

Также стало известно о двух новых членах актёрского состава — помимо Бэджли и Педретти в захватывающем действе примут участие Тати Габриэль и Скотт Спидмен. Не завидуем этим двоим.

Теги
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Источник фотографий: Depositphotos

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