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Джон Сина посылает всем лучи добра на постере сериала «Миротворец» от Джеймса Ганна

Сериал, получивший право на жизнь только потому, что его главный герой — редкостный говнюк (о чём чистосердечно поведал сам Джеймс Ганн), — через четыре месяца отправится покорять HBO Max и зрительские сердечки. «Миротворец» с Джоном Синой выходит 16 января, а значит, самое время запускать промо-кампанию. Скажем, таким вот милым постером:

Постеры сериала «Миротворец»

Однако совсем скоро мы узнаем о новом детище Ганна куда больше — 16 октября состоится DC Fandome, и вот там-то нам расскажут и покажут много всего интересного.

Компанию Сbне на экране составят коллеги по «Отряду самоубийц» Стив Эйджи и Дженнифер Холланд, а также Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Крис Конрад, Локлин Манро и Фредди Строма.

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ГалереяМиротворец
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Источник фотографий: Depositphotos

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