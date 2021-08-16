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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Он мудак» — режиссёр «Отряда самоубийц» объяснил, почему именно Миротворец получил личный спин-офф

Источник: Warner Bros.

«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна представил нам столько ярких и действительно достойных персонажей, что решение выделить собственный сериал именно Миротворцу в исполнении Джона Сины породило ещё больше вопросов, чем раньше. Но у режиссёра на всё готов ответ — просто с остальными всё понятно, а этот мудак такой мудак, что даже интересно, откуда всё это взялось.

В фильме Харли получила законченную арку. Законченная история и у Бладспорта, и у Рика Флэга, и у Крысолова-2. Все они узнали что-то о себе, хорошее или плохое, но Миротворец — мудак, и он остался мудаком. Но я думаю, что за этим есть что-то большее. Этот парень — резкий, неприятный, ублюдочный бро. Это отстой. Но почему? В какой момент он стал таким козлом, и что это значит? Здесь есть, в чём покопаться.

Короче говоря, наc как минимум ждёт экскурс в глубины души Миротворца (если она у него есть), приправленный знатной долей юмора, кровищи и насилия.

Компанию Сины в комедийном боевике составили Стив Эйджи, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Дженнифер Холланд, Крис Конрад, Локлин Манро и Фредди Строма.

Съёмки «Миротворца» уже завершились, а выйти сериал должен 16 января.

Теги
Отряд самоубийц: Миссия навылетМиротворец
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Источник фотографий: Depositphotos

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