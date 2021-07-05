«Кусок дерьма в дебильнейшем костюме» — окровавленный Джон Сина и автор цитаты на фото со съёмок «Миротворца» Джеймса Ганна

Британский журнал Empire опубликовал эксклюзивное закадровое фото многосерийного «Миротворца» — спин-оффа «Отряда самоубийц: Миссии навылет». Исполняющий титульную партию Джон Сина в залитом кровью костюме недобро смотрит на дающего ему указания режиссёра Джеймса Ганна.

Восьмисерийный комедийный экшен послужит историей становления главного героя, который — напоминает в беседе с Empire Ганн — вообще-то никакой не герой:

Миротворец — кусок дерьма. Он плохой парень и к тому же носит костюм, дебильнее которого вы не видели.

К слову, Сина не лучшего нения о своём персонаже, но как раз в этом и прелесть сериала — есть время углубиться в причины того, почему Миротворец именно таков, что повлияло на его становление.

У сериала пока нет точной даты выхода, но стриминговый сервис HBO Max обещает премьеру в январе.