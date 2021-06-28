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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Джей Джей Абрамс пристроил Анджелу Робинсон в сериал «Мадам Икс» по вселенной DC

Телевизионная вселенная DC на HBO Max растёт и ширится стараниями присматривающего за ней Джей Джей Абрамса. Портал The Hollywood Reporter сообщает, что продюсер лично пристроил Анджелу Робинсон («Секс в другом городе») в качестве сценариста и шоураннера проекта «Мадам Икс», познакомившись с ней благодаря деятельности организации Time's Up.

Речь в многосерийной драме пойдёт о Мадам Ксанаду. Согласно комиксам DC, это прозвище Нимуэ — возлюбленной великого волшебника Мерлина и создательницы первой «Тёмной Лиги Справедливости», куда помимо бессмертной волшебницы изначально входили Джон Константин, Мертвец, Шейд и Затанна.

О чём конкретно пойдёт речь в многосерийной драме, пока не сообщают. Проект находится на ранних стадиях разработки. Абрамс обязательно войдёт в команду исполнительных продюсеров сериала.

Теги
Мадам ИксHBO MaxДжей Джей Абрамс
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