Джордж Мартин пообещал фанатам «Игры престолов» новую концовку. Ему жаль, что всё так обернулось

Финал «Игры престолов», вышедший вот уже два года назад, так взбудоражил фанатов всего мира (в самом плохом смысле), что Джордж Мартин просто не мог остаться в стороне. Автор песни льда и пламени уже обещал концовку, отличную от той вакханалии, что была в сериале, а сейчас вновь вспомнил об этом, заодно поделившись своим главным сожалением:

Оглядываясь назад, я сожалею, что не шёл на опережение с книгами. Когда начали снимать «Игру престолов», у меня уже было напечатано четыре романа, а пятый вышел одновременно с премьерой сериала в 2011 году. Таким образом, у меня было пять книг в запасе, а они, как вы знаете, гигантские. Я никогда не думал, что они догонят меня, но они это сделали. Они догнали и обогнали меня, и это сделало всё немного странным, потому что сериал шёл впереди меня и в несколько ином направлении. Так что я по-прежнему работаю над книгой, и вы узнаете мою концовку, когда она выйдет. Джордж Мартин, мастер длинных обещаний

Допускаем, что он действительно верит в то, что говорит и, возможно, действительно работает над книгой. Но лучше один раз прочитать... и навсегда забыть финальный сезон «Игры престолов».