Новые сериалы 28 июня — 4 июля: «Том и Джерри»

Премьера +

HBO Max

Культовый дуэт, прочно обосновавшийся в фешенебельном отеле, продолжит свои приключения в большом городе. К слову, титульными персонажами сюжет не ограничится — в повествование среди прочих вернутся известные по классическому мультсериалу бульдог Спайк и кот Бутч.

Всем, кто посмотрел относительно недавнюю полнометражную комедию «Том и Джерри» и ощутил острый приступ ностальгии по одному из любимых мультсериалов детства HB Max подготовил сюрприз — продолжение приключений знаменитых пушистиков.