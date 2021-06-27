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Новые сериалы 28 июня — 4 июля: «Том и Джерри»

Конец июня и начало июля отметятся редким для перенасыщенного контентом современного сериального мира затишьем. Но премьера всё-таки имеется — единственным новым сериалом в ближайшее время станет анимационная комедия «Том и Джерри в Нью-Йорке».

Понедельник, 28 июня

 
Конец сезона4
HBO
Пациенты In Treatment

драма

В ролях Узо Адуба, Гэбриел Бирн, Дайанна Уэст, Джон Махони, Элисон Пилл, Мелисса Джордж

Создатель Родриго Гарсия

Четвёртый сезон драмы завершится двадцать четвёртой серией под названием Brooke — Week 6. Кабельный канал HBO пока не сообщал о дальнейших планах на сериал.

Четверг, 1 июля

 
Премьера+
HBO Max
Том и Джерри в Нью-Йорке Tom and Jerry in New York

комедия, мультфильм, семейный

Культовый дуэт, прочно обосновавшийся в фешенебельном отеле, продолжит свои приключения в большом городе. К слову, титульными персонажами сюжет не ограничится — в повествование среди прочих вернутся известные по классическому мультсериалу бульдог Спайк и кот Бутч.

Всем, кто посмотрел относительно недавнюю полнометражную комедию «Том и Джерри» и ощутил острый приступ ностальгии по одному из любимых мультсериалов детства HB Max подготовил сюрприз — продолжение приключений знаменитых пушистиков.

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