Авторы «Рика и Морти» рассказывают о крутизне мистера Нимбуса в ролике о создании пятого сезона

В открывающем эпизоде пятого сезона анимационного сумасшествия под названием «Рик и Морти» зрители познакомились с могущественным мистером Нимбусом — давнишним заклятым врагом Рика, с которым у него сложные взаимоотношения. Не то чтобы они совсем не могут договориться, просто постоянно что-нибудь или кто-нибудь мешает им это сделать.

В опубликованном каналом Adult Swim ролике о создании мультсериала авторы рассказали, откуда у мистера Нимбуса ноги растут. Фигурально выражаясь. Дэн Хармон и компания также поведали о других персонажах и событиях первой серии продолжения.