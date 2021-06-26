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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Интервью с вампиром» Энн Райс получит-таки многосерийную экранизацию

Спустя год с небольшим после перехода многотомных «Вампирских хроник» Энн Райс к AMC Networks кабельный канал AMC официально заказал съёмки первого сезона многосерийного «Интервью с вампиром». Руководить превращением литературного наследия Райс, куда также входит книжный цикл «Мэйфейрские ведьмы», в экранный франчайз назначен продюсер Марк Джонсон («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).

Создателем, шоураннером и главным сценаристом «Интервью с вампиром» о похождениях кровососов-аристократов Лестата и Луи из Нового Орлеана числится Ролин Джонс («Перри Мейсон»). Энн Райс и её сын Кристофер Райс входят в команду исполнительных продюсеров, но сценарием заниматься не будут.

Впереди доукомплектация творческой команды, кастинг и, собственно, съёмки. Премьеру восьмисерийного мистического триллера обещают в следующем году.

Теги
Интервью с вампиром
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