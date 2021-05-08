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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Банды Лондона» от режиссёра «Рейда» обзавелись режиссёрами второго сезона

Криминальный экшен-триллер «Банды Лондона» Гарета Эванса («Рейд»), прошлым летом получивший продление на второй сезон, определился с постановщиками продолжения. Совместный многосерийный проект британского Sky и американского AMC вернётся в производство в ближайшее время.

Снявший четыре эпизода первого сезона Корин Харди снимет ещё четыре для второго, а в напарники к нему записались Марсела Саид («Люпен») и Нима Нуризаде («Ультраамериканцы»). Эванс на этот раз ограничиться ролью исполнительного продюсера. Сценарную команду возглавляет Том Баттеруорт («Британия»). Второй сезон планируют показать в следующем году.

События жёсткого криминального боевика разворачиваются в современном Лондоне, где за власть воюют несколько международных преступных группировок. Поводом к жестоким разборкам в столице послужило убийство главы лондонского криминалитета Финна Уоллеса. Инцидент пошатнул хрупкое равновесие в преступном мире, а сын убитого Шон Уоллес одержим поисками виновных в смерти отца.

В сериале снимаются Джо Коул, Сопе Дирису, Лусиан Мсамати, Мишель Фэйрли, Колм Мини, Марк Льюис Джонс, Цзин Люси, Ричард Харрингтон, Джуд Акувидике и Эммет Джей Скэнлэн. Первый сезон вместе с Эвансом сняли Корин Харди («Проклятие монахини») и Ксавье Жанс («Атлантида»).

Теги
Банды Лондона
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