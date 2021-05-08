Netflix вернул к жизни экранизацию «Магического ордена» Марка Миллара

Прошлой осенью потоковый сервис Netflix сообщил, что из-за сложностей, связанных с пандемией, закрывает разработку своего многосерийного проекта — экранизации комикса Марка Миллара «Магический орден». Оказалось, производственная пауза не продлилась долго, и сериал снова в разработке. Хорошие новости сообщил автор первоисточника.

До прошлой осени сериал значился в предпроизводстве в Праге, и к съёмкам собирались приступить в этом году. Кастинг не проводили, сценария как такового не было. Но объявив о сворачивании работы, в Netflix и тогда отметили, что не исключают возвращения к проекту в будущем. Так и вышло.

Ранее первый эпизод планировал снять Джеймс Ван («Аквамен»), а шоураннером значилась Линдси Бир («Поступь хаоса»). Кто теперь отвечает за сериал, не сообщается.

Комикс Миллара рассказывает о пяти семьях магов, призванных защищать мир от злых сил. Днём они обычные жители, а ночью в составе ордена воюют с тёмными силами. Когда членов организации начинают убивать, выжившие объединяются, дабы вычислить и остановить таинственных убийц до того, как враг уничтожит их всех поодиночке.