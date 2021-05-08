 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Особняк Брюса Уэйна засветился на первых фото со съёмок «Флэша» Игроки обвинили авторов Overwatch в культурной апроприации Главный альфа-зомби наказывает вора на свежем кадре из «Армии мертвецов» Зака Снайдера Убийца Diablo по-корейски: трейлер экшен-RPG Undecember Назад в кино: «Суперполицейский» (Super Fuzz, 1980)
СЕРИАЛЫ
116
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Netflix вернул к жизни экранизацию «Магического ордена» Марка Миллара

Прошлой осенью потоковый сервис Netflix сообщил, что из-за сложностей, связанных с пандемией, закрывает разработку своего многосерийного проекта — экранизации комикса Марка Миллара «Магический орден». Оказалось, производственная пауза не продлилась долго, и сериал снова в разработке. Хорошие новости сообщил автор первоисточника.

До прошлой осени сериал значился в предпроизводстве в Праге, и к съёмкам собирались приступить в этом году. Кастинг не проводили, сценария как такового не было. Но объявив о сворачивании работы, в Netflix и тогда отметили, что не исключают возвращения к проекту в будущем. Так и вышло.

Ранее первый эпизод планировал снять Джеймс Ван («Аквамен»), а шоураннером значилась Линдси Бир («Поступь хаоса»). Кто теперь отвечает за сериал, не сообщается.

Комикс Миллара рассказывает о пяти семьях магов, призванных защищать мир от злых сил. Днём они обычные жители, а ночью в составе ордена воюют с тёмными силами. Когда членов организации начинают убивать, выжившие объединяются, дабы вычислить и остановить таинственных убийц до того, как враг уничтожит их всех поодиночке.

Теги
Магический орденNetflixМарк Миллар
Комментарии

Ещё на эту тему

2Netflix отказался от экранизации «Магического ордена» Марка Миллара 3Режиссёр «Аквамена» поставит пилотный эпизод «Магического ордена» от Netflix 2Создатель «Наследия Юпитера» обещает смесь «Мстителей» и «Крёстного отца» (эксклюзивный кадр с не-Тором)

Тоже интересно

2Хоррор-романы из серии Another выйдут на русском языке 11Главный альфа-зомби наказывает вора на свежем кадре из «Армии мертвецов» Зака Снайдера 0Netflix выпустит за пределами Японии фильмы «Прекрасная воительница Сейлор Мун: Вечность» 3Авторы Black Mesa создали виртуальный тур по миру Xen 21Боба Фетт воюет с пришельцами в трейлере фантастического эпика «Оккупация: Миссия „Дождь“»

Далее на КГ

2
Джеймс Ганн намекнул: в «Отряде самоубийц» будет несколько сцен после титров
 4
«Крик» и «Назад в будущее» послужат основой для нового комедийного слэшера
 2
«Сокол и Зимний солдат» раскрывает секреты своих спецэффектов
 7
Вин Дизель не исключает возвращения Евы Мендес в следующих «Форсажах»
 3
Другая весовая категория: Мелисса Маккарти и Октавия Спенсер уложили на лопатки «Сокола и Зимнего солдата»
 2
Том Круз привычно рискует на свежих промо-снимках экшена «Миссия невыполнима 7» от Empire
 4
Сценарий на миллион: Идрис Эльба сыграет персонажа в духе «Джона Уика» в рождественском экшене
 0
КГ играет: Code Vein, часть 5
 0
Аниме «Дореми: В поисках волшебства» про взрослых волшебниц получило новую дату выхода в российский кинопрокат
 3
Зак Снайдер подробно комментирует трейлер «Армии мертвецов»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Ранобэ «Разве плохо искать себе пару в подземелье?» выпустят на русском языке
 
Кино Неожиданный дуэт: Меган Фокс и Брюс Уиллис на первых кадрах триллера «Полночь на злаковом поле»
 
КиноИгры Слух: в разработке находится сиквел Alien: Isolation
 
Игры Тестирование Resident Evil Re:Verse открывает главную тайну серии
 
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк присоединится к «Секретному вторжению» Marvel
 
Звезда «Стрелы» пробует себя в новом амплуа — вышел тизер рестлер-драмы «Хилы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в мае

9 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
10 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
11 Вт21:45ЕВА (трансляция)
12 СрНоль кадров в секунду
13 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 461: «Без жалости» Тома Клэнси и «Поколение Вояджер»
 
14Ноль кадров в секунду – 367: Что должен делать пират?
 
24ЕВА
 
 
0Телеовощи – 390: Самый лучший таймлайн
 
20Лазер-шоу «Три дебила» – 460: «Оскар 2021», «Гнев человеческий», «Дальний космос»
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru