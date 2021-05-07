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«Сокол и Зимний солдат» раскрывает секреты своих спецэффектов

YouTube-аккаунт Marvel Entertainment опубликовал свежее видео о создании недавно завершившегося многосерийного боевика «Сокол и Зимний солдат». Ролик посвящён спецэффектам сериала, в частности особой компьютерной магии, поднимавшей в воздух крылатого Сэма Уилсона в исполнении Энтони Маки.

Глава VFX-команды Marvel Studios Эрик Левен поведал о самых важных и крупных экшен-сценах первого сезона, а также рассказал, как его команде пришлось корректировать в последнем эпизоде деталь супергеройского костюма новоиспечённого Капитана Америки.

Теги
ВидеоСокол и Зимний солдатMarvelDisney+
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