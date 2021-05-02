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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Глава Marvel Studios запретил авторам звать Человека-паука в «Сокола и Зимнего солдата»

Когда глава Marvel Studios Кевин Файги объяснял, что фильмы и сериалы MCU входят в одну экранную вселенную и тесно связаны друг с другом, некоторые почти наверняка приняли его слова слишком близко к сердцу. Как, например, создатели сериала «Сокол и Зимний солдат», намеревавшиеся посветить на малом экране Человеком-пауком. Но Файги быстро остудил их пыл.

В беседе с порталом Inverse на вопрос, обсуждалось ли камео Питера Паркера, шоураннер многосерийного экшена ответил:

Конечно! А потом Кевин Файги говорит тебе: «Нет. Прекрати». Слушай, когда ты новенький в таких проектах, думаешь, что сможешь задействовать кого угодно из MCU. Но Marvel всегда интересуется: «А этот персонаж вписывается в сюжет? Ты не можешь запихнуть всех наших героев в свой проект только потому, что ты по ним фанатеешь. Они должны органично вписываться в историю». Поэтому Человек-паук у нас и не появился.

 
Малкольм Спеллман, не смог

В общем, достойных причин для появления школьника-супергероя в сериале головастые сценаристы так и не придумали. У Человека-паука наверняка в это время были дела поважнее и поинтереснее.

Теги
Сокол и Зимний солдатDisney+Marvel
Комментарии (3)

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